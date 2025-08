Villa Convento, Rotundo: “Risposte positive dalla ASL, a breve un nuovo medico di base”

Buone notizie per i residenti di Villa Convento. Dopo settimane di preoccupazione legate al pensionamento imminente dello storico medico di base, dottor Maurizio Ricci, la Asl di Lecce ha garantito un impegno concreto per assicurare la continuità dell’assistenza sanitaria sul territorio. A renderlo noto è Antonio Rotundo, presidente dell’XI Commissione Controllo del Comune di Lecce, che ha convocato appositamente una seduta per affrontare il caso.

Il dottor Ricci, punto di riferimento da oltre trent’anni per la comunità di Villa Convento, lascerà il servizio il prossimo 29 agosto. Una data che aveva fatto temere il rischio di un “vuoto sanitario” per numerosi cittadini che, in assenza di un sostituto, avrebbero dovuto rivolgersi a medici di base nei comuni limitrofi, come Lecce o Novoli.

“Durante i lavori della Commissione – spiega Rotundo – abbiamo ricevuto rassicurazioni importanti dai vertici della Asl, a partire dal Direttore Generale, dottor Stefano Rossi, che ringrazio per la sensibilità dimostrata e per l’impegno assunto nel trovare una soluzione tempestiva ed efficace”.

Secondo quanto riferito, l’azienda sanitaria ha già avviato i contatti con due medici che hanno manifestato la propria disponibilità a prendere servizio presso l’ambulatorio di Villa Convento. L’obiettivo è garantire una rapida transizione, senza interruzioni nell’erogazione delle cure primarie.

Nei prossimi giorni è attesa una comunicazione ufficiale da parte della Asl sull’esito della procedura. “È questo l’impegno formale assunto al termine dei lavori della Commissione – conclude Rotundo – ed è ciò che la cittadinanza si aspetta: continuità, vicinanza e servizi essenziali garantiti”.

Una vicenda che dimostra quanto il dialogo tra istituzioni e territorio resti fondamentale per la tutela dei diritti dei cittadini, soprattutto nelle aree periferiche.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts