Villa Castelli, si dilegua dopo l’incidente: l’auto era stata rubata

VILLA CASTELLI – Dopo aver sbattuto violentemente contro un muretto è fuggito a piedi, lasciando il mezzo, una Fiat 500 risultata poi rubata, ribaltato in strada. Spettacolare sinistro a Villa Castelli, sulla Strada provinciale 24 per Grottaglie. I fatti intorno alle 20.30 di giovedì 27 marzo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione e della compagnia di Francavilla Fontana, il conducente dell’auto si sarebbe dileguato subito dopo il sinistro, fuggendo a piedi tra le campagne circostanti. Il mezzo sarà presumibilmente restituito al legittimo proprietario, ma intanto s’indaga per risalire all’identità del ladro e, pure, a quella dello sfortunato guidatore. Speriamo non si sia fatto male. Sul posto, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla per la messa in sicurezza del tratto di strada.

