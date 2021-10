Villa Castelli | Piccola serra di marijuana in casa: arrestato

In casa con 5 piantine di marijuana, viene arrestato dai carabinieri della Stazione di Villa Castelli per coltivazione e detenzione sostanze stupefacente. In particolare, nel pomeriggio di ieri, i militari operanti, in seguito a una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un 31enne del posto, hanno rinvenuto una serra con all’interno 5 piantine di marjuana con inflorescenze. La perquisizione personale ha consentito di rinvenire ulteriori 3 grammi della medesima sostanza stupefacente e nella camera da letto sono stati rinvenuti i manoscritti con il dosaggio delle sostanze stupefacenti, nonché un bilancino di precisione e vario materiale utile per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, è stato rimesso in libertà.