Villa Castelli, la lunga attesa per l’Ufficio postale

VILLA CASTELLI – Niente sportello automatico, lunghe file sotto al sole e tanti disagi lamentati dagli utenti dell'ufficio postale di Villa Castelli, da mesi traslocato in un container in attesa della fine dei lavori della storica sede.
