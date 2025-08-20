20 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Villa Castelli, la lunga attesa per l’Ufficio postale

Michele Iurlaro 20 Agosto 2025
centered image

VILLA CASTELLI – Niente sportello automatico, lunghe file sotto al sole e tanti disagi lamentati dagli utenti dell’ufficio postale di Villa Castelli, da mesi traslocato in un container in attesa della fine dei lavori della storica sede.  

About Author

Michele Iurlaro

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Accusa di rapimento ingiusta: coppia rischia linciaggio

20 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Agricoltura in difficoltà: il racconto

20 Agosto 2025 Laura Milano

Brindisi, anello incastrato: dito “liberato” dai vigili del fuoco

20 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Giustizia inclusiva, più di 14 milioni di euro alla Puglia

20 Agosto 2025 Antonio Bucci

Meloni sceglie ancora la Puglia: vacanze top secret tra Valle d’Itria e Salento

20 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Brindisi, consigliere Borromeo chiede chiarimenti su sorveglianza cala Materdomini

19 Agosto 2025 Davide Cucinelli

potrebbe interessarti anche

Villa Castelli, la lunga attesa per l’Ufficio postale

20 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Accusa di rapimento ingiusta: coppia rischia linciaggio

20 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Castellana, la Piazza d’Estate si illumina con Eugenio Finardi

20 Agosto 2025 Antonella Fazio

Agricoltura in difficoltà: il racconto

20 Agosto 2025 Laura Milano