Villa Castelli | La “gingomma” nel Postamat, denunciato 40enne di Francavilla

Ottura il Postamat con il chewing gum, ma viene scoperto. I Carabinieri della Stazione di Villa Castelli, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 40enne di Francavilla Fontana per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. In particolare, a seguito dell’esame delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, si è accertato che l’uomo, nella serata dell’8 luglio scorso, ha danneggiato lo sportello ATM dell’ufficio postale del luogo, inserendo una gomma da masticare all’interno del lettore postamat, rendendolo inefficiente.