Villa Castelli in festa: Due cittadini compiono 102 anni

Doppio compleanno speciale a Villa Castelli, in provincia di Brindisi. Dopo il signor Giovanni Schiavilla, che lo scorso 21 dicembre ha spento 102 candeline, oggi è toccato alla signora Maria Vincenza Solito, conosciuta da tutti come “Vicenz di Funcicchio”, raggiungere lo stesso traguardo. E così Villa Castelli si conferma comunità di centenari e ultracentenari. Un traguardo storico per questi due abitanti che hanno voluto festeggiare l’evento con amici e parenti.