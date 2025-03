Villa Castelli: il generale Del Monaco in visita alla stazione dei Carabinieri

Il generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, ha visitato la Stazione Carabinieri di Villa Castelli, dove è stato accolto dal Capitano Alessandro Genovese, comandante della Compagnia di Francavilla Fontana, e dal maresciallo maggiore Giancarlo Di Lena, comandante della Stazione locale.

Durante l’incontro, l’alto ufficiale ha espresso il suo ringraziamento e apprezzamento ai militari per l’impegno quotidiano nella prevenzione e contrasto dei reati, con particolare riferimento alle recenti operazioni condotte sotto la direzione della Procura di Brindisi e alle attività relative ai reati previsti dal codice rosso.

Il ruolo del Carabiniere nella comunità

Nel corso della visita, il generale Del Monaco ha ribadito il valore della figura del Carabiniere come operatore sociale e punto di riferimento per la collettività, sottolineando l’importanza dell’ascolto come qualità essenziale nel rapporto con i cittadini. Ha inoltre evidenziato la necessità di operare con entusiasmo e dedizione, rappresentando un esempio positivo sia in servizio che nella vita privata.

Il comandante della Legione ha infine ricordato il ruolo fondamentale del Comando di Stazione, primo presidio dello Stato sul territorio, che garantisce un servizio di prossimità ai cittadini e rappresenta la strategia più efficace per contrastare alla radice le dinamiche criminali.

