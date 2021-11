GROTTAGLIE – Avrebbe indicato ricavi (32.500 euro) inferiori a quelli effettivi (1.894.000) ed avrebbe annotato, costi non documentati per 3 milioni e 800 mila euro. La Guardia di Finanza esegue un decreto di sequestro preventivo per equivalente di beni e disponibilità finanziarie, per un totale di 793 mila euro nei confronti dell’amministratore unico di società, che si occupa di commercio all’ingrosso di computer ed apparecchiature informatiche