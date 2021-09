Villa Castelli | Concorso vigili col “trucco”: 3 misure interdittive

Secondo la Procura, i nomi dei vincitori del concorso erano già noti. Insomma, un concorso col trucco, almeno per l’accusa, che ha prodotto, alla viglia della Festa Patronale di Villa Castelli, 3 ordinanze di misura cautelare interdittiva a carico di altrettanti membri della allora commissione esaminatrice degli aspiranti agenti di polizia locale.

Ad eseguire i provvedimenti, emessi dal Gip, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Brindisi coordinati dalla dottoressa Sverdigliozzi.

La misura interdittiva riguarda un avvocato, un commercialista e un funzionario dello stesso Comune di Villa Castelli. La tesi del pubblico ministero Pierpaolo Montinaro è che il concorso, indetto nel 2014, sia stato manipolato, con tanto di falsificazione dei verbali con l’attribuzione dei conteggi.

Il disegno, insomma, sarebbe stato quello di favorire alcuni candidati piuttosto che altri.

In paese, per altro, i nomi dei 4 vincitori già circolavano da tempo. C’è da dire che lo stesso Comune non ha mai dato seguito alla graduatoria del concorso.

Le indagini, anzi, “hanno dimostrato – si legge in una nota della Procura – l’attenzione e la sensibilità degli organi requirenti, con riguardo ai reati commessi nelle procedure amministrative di qualunque natura, e la necessità della tempestiva collaborazione dei cittadini”.