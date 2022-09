BARLETTA – Vigili del Fuoco in protesta anche a Barletta nel giorno in cui si mobilita l’intero corpo a livello nazionale. Sicurezza, tutela degli operatori e modifiche contrattuali sul tavolo della discussione, in attesa di risposte da parte delle autorità competenti. Il Comando Provinciale della BAT esprime le sue lamentele per una situazione difficile da ormai troppo tempo.

Non soltanto proteste a livello nazionale, ma anche richieste a livello locale per migliorare logisticamente il lavoro dei Vigili del Fuoco. Il Comando della sesta provincia si appella ai sindaci del territorio, nonché alle istituzioni provinciali per garantire e garantirsi un miglior svolgimento del lavoro di soccorso.