TORCHIAROLO- Non solo incendi, non solo sterpaglie e canneti, ma i vigili del fuoco nella giornata di oggi, 26 maggio, hanno anche salvato due gattini rimasti incastrati in un canale.

È accaduto a Torchiarolo, in via Umberto, quando al comando provinciale dei pompieri di Brindisi è arrivata la richiesta di aiuto di una cittadina che ha visto dei cuccioli di gatto incastrati in un canale.

Non è stato facile recuperare i piccoli mici, ma gli eroi con la tuta rossa sono riusciti a trarli in salvo e a portarli vicino alla loro mamma gatta. Una giornata, dunque, per i vigili del fuoco fatta anche di tenerezza.