Vigili del fuoco, nuova sede Bat: Fp Cgil chiede chiarezza

Fp Cgil Bat ha chiesto al prefetto un incontro per discutere i ritardi nella pubblicazione del bando per la costruzione della nuova caserma dei vigili del fuoco della Bat, prevista inizialmente per febbraio 2025. Nonostante il rallentamento del cronoprogramma, con la gara d’appalto ora fissata per febbraio 2025 e la fine dei lavori prevista per dicembre 2027, i rappresentanti Doronzo, Rizzi e Remini hanno espresso preoccupazione per la situazione attuale, in cui i vigili del fuoco continuano a operare in una sede inadeguata. Inoltre, hanno sollevato dubbi sull’apertura di un presidio nelle vicinanze del casello autostradale di Canosa, ritenendo che sarebbe più utile un distaccamento, che porterebbe a un aumento di personale e migliorerebbe il soccorso sul territorio. Infine, hanno richiesto che il progetto venga trasformato in un distaccamento per garantire il corretto funzionamento dei servizi, evitando il rischio di un fallimento a causa della carenza di organico.

