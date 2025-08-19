Vigili del Fuoco, incendi evitati in capannoni a Bari e Adelfia

Buongiorno dal Co.Em. dei vigili del fuoco di Bari, Due incendi in due depositi di mezzi pesanti in poche ore ieri intorno alle ore 9.30 a fuoco andavano alcuni Bus nella zona industriale di Bari: a segnalarlo il Co.Em dei Vigili del fuoco dello stesso capoluogo pugliese, che però rende anche noto il tempestivo intervento di due squadre per evitare che il fuoco interessasse anche il vicino capannone. Ma non è l’unico misfatto accorso in questo senso nel territorio. Stanotte, ad Adelfia, intorno alle 23 vanno a fuoco alcuni camion compattatori della raccolta rifiuti, ma anche quì il lavoro dei Vigili del Fuoco ha evitato che il rogo si propagasse a tutto il piazzale.
potrebbe interessarti anche
Agguato a tifosi avellinesi, daspo a 5 sostenitori dell’Ideale Bari
Ferrovie Appulo Lucane, sostituito a Bari il vecchio ponte in ferro
L’addio a Francesco Saccente, folla e commozione
Regione, verso la riapertura. In attesa del ritorno di Schlein
Fiera del Levante, parlamentari centrodestra contro il “veto” a Israele
Abbandono illecito rifiuti: 140 casi in sei mesi nel Barese