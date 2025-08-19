19 Agosto 2025

Vigili del Fuoco, incendi evitati in capannoni a Bari e Adelfia

Domenico Brandonisio 19 Agosto 2025
Buongiorno dal Co.Em. dei vigili del fuoco di Bari, Due incendi in due depositi di mezzi pesanti in poche ore ieri intorno alle ore 9.30 a fuoco andavano alcuni Bus nella zona industriale di Bari: a segnalarlo il Co.Em dei Vigili del fuoco dello stesso capoluogo pugliese, che però rende anche noto il tempestivo intervento di due squadre per evitare che il fuoco interessasse anche il vicino capannone. Ma non è l’unico misfatto accorso in questo senso nel territorio. Stanotte, ad Adelfia, intorno alle 23 vanno a fuoco alcuni camion compattatori della raccolta rifiuti, ma anche quì il lavoro dei Vigili del Fuoco ha evitato che il rogo si propagasse a tutto il piazzale.

Domenico Brandonisio

