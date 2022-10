Dal 10 al 16 ottobre si svolgerà la IV edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, istituita nel 2019 in corrispondenza della Giornata Internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, che si celebra ogni anno il 13 ottobre su indicazione dell’Onu. L’obiettivo della ricorrenza è sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile, per un approccio consapevole al territorio, che tenga conto anche delle nuove sfide globali imposte dai cambiamenti climatici.

Su impulso del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, il Comando regionale provvederà all’apertura mattutina delle sedi operative pugliesi dalle 9:00 alle 12:30 per consentire agli alunni di visitare e comprendere i compiti istituzionali dei Vigili del Fuoco, nonché sviluppare una sensibile attenzione al proprio territorio, acquisendo la consapevolezza dei rischi potenziali e dei comportamenti fondamentali per prevenire, gestire e superare gli eventi avversi. Limitatamente alle giornate del 15 e 16 ottobre, le sedi saranno aperte anche alla collettività cittadina dalle 9:00 alle 12:00.

Tutti gli Istituti scolastici interessati all’iniziativa potranno contattare l’Ufficio informazioni del Comando ai seguenti recapiti: 080.5483277 – 080.5483279 e via mail all’indirizzo formazione.bari@vigilfuoco.it