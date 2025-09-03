3 Settembre 2025

Viggiano si prepara per la Festa della Patrona della Basilicata

Francesco Cutro 3 Settembre 2025
POTENZA – A Potenza in Prefettura si è tenuto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per un esame delle misure di security e safety in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Sacro Monte di Viggiano in programma domenica 7 settembre.

IL PROGRAMMA

