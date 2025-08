Viggiano: i Vigili del fuoco salvano quattro persone cadute in un dirupo (IL VIDEO)

Si sono concluse con successo alle ore 19 50 di ieri, domenica 3 agosto le complesse operazioni per trarre in salvo quattro persone cadute in un dirupo in località Macio del Podano (Viggiano). Le operazioni hanno visto impiegate le squadre di terra del distaccamento di Villa d’Agri e il personale SAF ( speleo alpino fluviale) del comando di Potenza, l’elicottero dei Vigili del Fuoco drago 161, che unitamente al personale 118 hanno recuperato e trasportato in ospedale i quattro malcapitati. Sul posto anche i Carabinieri di Laurenzana, il Soccorso Alpino, Protezione Civile gruppo Lucano di Laurenzana .

