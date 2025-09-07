7 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Viggiano, è il giorno della Madonna Nera patrona della Basilicata

Francesco Cutro 7 Settembre 2025
centered image

VIGGIANO – Viggiano e la Basilicata hanno celebrato la Madonna Nera, Patrona delle genti lucane. Nel Comune della Val d’Agri dopo la discesa dal sacro monte dell’effige di Maria si è tenuta in un’affollata piazza Papa Giovanni XXIII la messa celebrata dal cardinale Zuppi che ha mandato un messaggio di fede e di pace.

About Author

Francesco Cutro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Fatata è la tromba di Andrea Sabatino per Francavilla è Jazz

7 Settembre 2025 Michele Iurlaro

Brindisi, Franco Romanelli scrive la storia del palio dell’arc

6 Settembre 2025 Davide Cucinelli

Castellana Grotte, la Sagra del Pollo e del Coniglio anticipata al weekend

6 Settembre 2025 Flavio Insalata

Lavello: una spinta decisiva per le imprese con 291 milioni di euro in bandi

6 Settembre 2025 Michael Logrippo

Brindisi Montagna: al parco della Grancia l’expo Pro loco Basilicata

6 Settembre 2025 Giuseppe Cutro

Jany McPherson a Francavilla è Jazz: la lunga via della musica

6 Settembre 2025 Michele Iurlaro

potrebbe interessarti anche

Altamura, nuova aggressione al personale 118: quattro operatori feriti

7 Settembre 2025 Dante Sebastio

Basket C/M, Clean Up Molfetta: Musto, Amato e Pugliese completano staff tecnico

7 Settembre 2025 Redazione

Viggiano, è il giorno della Madonna Nera patrona della Basilicata

7 Settembre 2025 Francesco Cutro

Dinghy 12’, a Bari vince D’Albertas: il tarantino Bottiglione secondo

7 Settembre 2025 Redazione