Viggiano, è il giorno della Madonna Nera patrona della Basilicata

VIGGIANO – Viggiano e la Basilicata hanno celebrato la Madonna Nera, Patrona delle genti lucane. Nel Comune della Val d’Agri dopo la discesa dal sacro monte dell’effige di Maria si è tenuta in un’affollata piazza Papa Giovanni XXIII la messa celebrata dal cardinale Zuppi che ha mandato un messaggio di fede e di pace.

