Viggiano, è il giorno della Madonna Nera patrona della Basilicata

VIGGIANO – Viggiano e la Basilicata hanno celebrato la Madonna Nera, Patrona delle genti lucane. Nel Comune della Val d’Agri dopo la discesa dal sacro monte dell’effige di Maria si è tenuta in un’affollata piazza Papa Giovanni XXIII la messa celebrata dal cardinale Zuppi che ha mandato un messaggio di fede e di pace.
potrebbe interessarti anche
Fatata è la tromba di Andrea Sabatino per Francavilla è Jazz
Brindisi, Franco Romanelli scrive la storia del palio dell’arc
Castellana Grotte, la Sagra del Pollo e del Coniglio anticipata al weekend
Lavello: una spinta decisiva per le imprese con 291 milioni di euro in bandi
Brindisi Montagna: al parco della Grancia l’expo Pro loco Basilicata
Jany McPherson a Francavilla è Jazz: la lunga via della musica