Viggianello: furto di legname nel parco, due denunce

Sono stati individuati e denunciati dai Carabinieri “Parco” di Viggianello (PZ) due persone, presunti autori di un furto aggravato di materiale legnoso: si tratta di due uomini residenti a Viggianello (PZ).

Alla denuncia dei due soggetti si è giunti a seguito di una accurata attività d’indagine svolta dai militari in particolare in contrada ”Bufalaria”, del comune di Viggianello (PZ) dove gli stessi avevano intensificato i controlli e posizionato delle fototrappole risultate fondamentali poi per l’individuazione dei soggetti. Proprio in tale località infatti, ricadente in “Zona 1 “ del Parco Nazionale del Pollino, sono state rinvenute quattro grosse piante tagliate e trafugate. Dai fotogrammi e dai video estrapolati dal sistema di sorveglianza predisposto dai militari si è accertato l’azione delittuosa dei due soggetti i quali con l’ausilio di una macchina agricola dotata di argano verricello in due distinte operazioni abbattevano, depezzavano e asportavano le piante per poi trasportare il materiale fuori dal bosco. Individuati i soggetti si è poi rinvenuto il materiale legnoso presso l’abitazione si uno di essi e lo si sottoponeva, insieme alla motosega utilizzata e alla macchina agricola a sequestro. I due uomini venivano quindi deferiti all’Autorità Giudiziaria competente per furto aggravato ed agli stessi venivano contestate anche le sanzioni amministrative previste dalla normativa regionale.

