Vietri sollecita Bitetti: “Serve subito una giunta, Taranto è bloccata”

Il consigliere comunale FdI: “Ci auguriamo che questo stallo non si protragga per meri interessi personali”

“Sono passati oltre venti giorni dalle elezioni e Taranto è ancora senza giunta. Un ritardo incomprensibile che penalizza la città”. È il duro monito lanciato dal consigliere comunale Giampaolo Vietri, esponente di Fratelli d’Italia, che chiede al sindaco Pietro Bitetti di procedere con urgenza alla nomina della squadra di governo cittadino.

“Ogni giorno che passa è tempo perso per iniziare a programmare, deliberare, ricevere i cittadini – aggiunge Vietri -. Non possiamo permettere che tornino i teatrini politici che negli ultimi anni hanno bloccato Taranto”. Un riferimento esplicito alle tensioni interne alla maggioranza, che secondo l’esponente del Centrodestra rischiano di ripetersi anche in questa nuova fase amministrativa.

“Ci auguriamo che questo stallo non si protragga per meri interessi personali – continua Vietri -. È tempo di agire, non di accontentare tutte le anime politiche. La città merita risposte immediate ai tanti problemi quotidiani”.

Il consigliere sottolinea anche la responsabilità del Partito Democratico, da anni forza centrale nei governi cittadini: “Bitetti e il PD sono stati protagonisti delle ultime tre amministrazioni. I problemi della città derivano anche da scelte che li hanno visti protagonisti, ora serve una svolta”.

Vietri conclude chiedendo trasparenza e qualità nella composizione della futura giunta: “Valuteremo le nomine sulla base delle competenze e dell’efficacia amministrativa. Ma prima di tutto, serve che questa giunta venga nominata. Le elezioni sono finite. Ora è il momento di governare”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author