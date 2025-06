Vietri: “Schlein e Bitetti chiariscano su accuse all’assessore Delli Noci”

L’esponente di FdI Taranto: “Il Pd non può ignorare il collasso del sistema Emiliano”

Giampaolo Vietri, vicepresidente provinciale e consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Taranto, ha rivolto un appello pubblico a Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico, e a Piero Bitetti, candidato sindaco di Pd e Con, sollecitandoli a chiarire la propria posizione in merito alla nuova inchiesta giudiziaria che coinvolge esponenti della Regione Puglia.

“Chiediamo a Schlein e Bitetti di spiegare ai cittadini di Taranto il loro silenzio di fronte all’ennesima bufera giudiziaria che scuote la Puglia e che coinvolge, ancora una volta, esponenti della Giunta Emiliano”, ha dichiarato Vietri.

Nelle scorse ore la Procura di Lecce ha richiesto l’arresto per Alessandro Delli Noci, assessore regionale alle attività produttive, al quale Vietri ha augurato di dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati, sia per il suo bene personale sia per l’immagine della Puglia. Vietri ha ricordato che Delli Noci è anche coordinatore regionale del movimento politico fondato dal presidente della Regione Michele Emiliano, a cui è politicamente legato anche Piero Bitetti.

L’inchiesta riguarda più persone e ipotizza reati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, turbativa d’asta, frode sui finanziamenti pubblici, truffa ai danni dello Stato e riciclaggio. Vietri ha quindi chiesto a Bitetti di chiarire la propria posizione in quanto sostenuto da “un sistema di potere regionale sempre più logorato da inchieste e scandali”.

“Qual è la posizione del Partito Democratico e dell’eurodeputato barese Antonio Decaro rispetto a questa nuova ombra sulla gestione Emiliano?”, ha domandato Vietri sottolineando come il silenzio di Bitetti sia legato ai suoi legami politici con chi oggi è coinvolto nell’indagine.

“I cittadini di Taranto, stanchi di anni di malgoverno e promesse tradite dal centrosinistra, meritano risposte chiare e non passerelle elettorali. Taranto non è un feudo da spartire ma una città da rispettare. Non vorremmo che la candidatura di Bitetti, in politica da oltre 30 anni, sia il frutto di logiche di potere che nulla hanno a che fare con la buona politica”, ha concluso Vietri.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author