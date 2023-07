Vietri di Potenza: 3,2 mln per nuova scuola, approvato progetto

È stato approvato il progetto esecutivo della nuova scuola elementare di Vietri di Potenza. Ad annunciarlo il sindaco Christian Giordano.

“Si tratta di un edificio di nuova generazione ma soprattutto si tratta di un nuovo modo di concepire gli spazi esterni della scuola e di Piazza dell’Emigrante, che sarà liberata quasi interamente e dalla stessa piazza ci sarà il libero accesso alla storica palestra scoperta che sarà a sua volta concepita anche come un anfiteatro all’aperto per lo svolgimento di eventi non solo sportivi”, ha spiegato lo stesso sindaco Giordano.

Entro il 20 settembre l’aggiudicazione dei lavori. Il finanziamento di circa 2,3 milioni di euro a valere sul PNRR si aggiunge agli altri finanziamenti “che ci stanno permettendo la sostituzione edilizia e/o il rinnovo di tutte le nostre scuole”, ha concluso Giordano.

