Vieste (FG) – Dopo due anni di stop a causa della pandemia, il “sistema” italiano di Protezione Civile torna a riunirsi in Puglia per vivere una nuova ed esaltante esperienza. Una grande e colorata sfilata, sul lungomare Europa a Vieste, in provincia di Foggia, ha dato formalmente il via al 7° Raduno Nazionale Estivo della Protezione Civile, che si svolge a Pugnochiuso, sul Gargano, dal 21 al 24 settembre.