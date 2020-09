Vieste, sbarco di migranti nella notte

Condividi





Sbarco di migranti nella notte sulle coste di Vieste. Sono dieci, al momento, le persone sbarcate presumibilmente tra le 3 e le 4 a baia dei campi (costa a sud di Vieste): sei adulti e 4 bambini buona parte dei quali (pare dalle prime informazioni) afgani. Tutti sarebbero in buone condizioni di salute. Sul posto Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia locale e protezione civile Pegaso per i primi soccorsi. Ricerche in corso da parte delle forze dell'ordine per individuare eventuali altri migranti sbarcati altrove o fuggiti a piedi (si pensa almeno 25). Non sono state trovate imbarcazioni a ridosso della zona.

Attilio Scarano