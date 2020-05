Vieste, lite tra fratellastri: uomo ferito da colpo di pistola. Arrestato 27enne

Condividi

Una lite tra fratellastri nell'abitazione di famiglia degenera e parte un colpo di pistola: è accaduto nella serata di ieri a Vieste, in contrada "Calma" (fuori dal centro cittadino). L'uomo ha prima sparato alla gamba il fratellastro e poi si è dato alla fuga. Il ferito è stato ricoverato all'Ospedale "Casa Sollievo della Sofferenza" con trenta giorni di prognosi. Pochi minuti fa i Carabinieri di Vieste hanno rintracciato e tratto in arresto, per tentato omicidio e porto illegale di pistola, un 27enne del posto, responsabile del ferimento del fratellastro 38enne.

