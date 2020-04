Condividi

Un incendio, quasi sicuramente doloso, è divampato nella notte (alle 4.15) a Vieste, in via Giovanni XXIII coinvolgendo due auto, entrambe Fiat 600, di proprietà di un ex fornaio. Una è stata completamente distrutta dalle fiamme, l'altra danneggiata in parte. Sul posto protezione civile e carabinieri che stanno indagando sull'accaduto.