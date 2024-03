VIDEO – Tir precipita dal cavalcavia, tragedia sfiorata

A terra ci sono gli effetti personali della conducente, un phone per i capelli, alimenti, per se e per i due cani che viaggiavano con lei nella cabina di questo enorme camion precipitato poco prima delle 8 dal cavalcavia che si trova sul cosidetto incrocio della morte, alle porte di Brindisi. Tragedia sfiorata, anche perchè a quell’ora, quella strada è una delle più trafficate della città. Arteria fondamentale per raggiungere le scuole. Per autobus e auto. E solo la fortuna ha voluto che in quel momento, sotto quel ponte non transitassero altri mezzi. La conducente del tir, una donna di 55 anni, di Ceglie Messapica, è stata trasportata immediatamente nell’ospedale Perrino di Brindisi. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author