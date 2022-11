VIDEO – Lega Pro, Virtus Francavilla e Moige per la ‘Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza’

Condividi su...

Linkedin email

Ricorre oggi la ‘Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza‘ e la ‘Giornata Mondiale delle Vittime della Strada‘. La Lega Pro, sempre in prima linea nel dare sostegno a temi così delicati e importanti, partecipa con i suoi club. Per quello che riguarda i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, quest’anno la Serie C la celebra in collaborazione con il MOIGE, il Movimento Italiano Genitori. E la serie di iniziative in programma hanno preso il via da Francavilla Fontana. Tra gli ospiti il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli.