VIDEO – Brindisi, vandalizzato anche il pattinodromo del rione Casale

Questo è quel che resta di gran parte dei lastroni in plaxiglas del pattinodromo di Brindisi. Sono trascorsi poco più di 7 mesi dall’inaugurazione della struttura, fiore all’occhiello regionale per gli sport rotellistici. Un punto di riferimento a livello federale, in grado di ospitare eventi anche di carattere nazionale. Qualche giorno fa, però, l’ennesimo raid vandalico. Qualcuno si è introdotto nel parco giochi del rione Casale, che ospita la pista e, presumilmente, armato di spranghe, ha distrutto parte della recinzione.