Vibrotek Volley, sfida alla capolista Parabita: “Solo da guadagnare, niente pressioni”

Nuova prova di fuoco per la Vibrotek Volley, attesa domenica alle ore 18:00 dalla sfida contro il Parabita, formazione tra le più attrezzate del girone. A fare il punto della situazione è l’allenatore Enrico Caputo, che analizza il momento della squadra dopo due settimane complesse a causa di assenze per problemi fisici e influenzali.

“Abbiamo lavorato con una rosa ridotta – spiega Caputo – ma chi è riuscito ad allenarsi lo ha fatto con impegno. In questi giorni abbiamo anche caricato sul piano fisico, consapevoli che il rush finale sarà determinante”.

Sul match di domenica, il tecnico non nasconde le difficoltà: “Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato. Il Parabita ha un organico di livello superiore e si sta confermando tra le capolista. Per noi sarà una partita durissima, ma vogliamo affrontarla liberi da pressioni. In queste situazioni abbiamo tutto da guadagnare”.

Con lo sguardo già rivolto alla parte conclusiva della stagione, Caputo invita a concentrarsi sull’obiettivo salvezza: “Stiamo cercando di ottenere il massimo da chi è disponibile. L’obiettivo è arrivare pronti alla fase decisiva e posizionarci al meglio in ottica play out”.

Una sfida complicata, dunque, ma che la Vibrotek Volley affronterà con determinazione, consapevole che ogni punto può fare la differenza nella lotta per la permanenza in categoria.

