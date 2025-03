Viareggio Cup, Casarano-Magic Stars 1-2: ko al debutto per i giovani rossazzurri

Non è andato per il verso giusto l’esordio nel Torneo di Viareggio del Casarano. I giovani rossazzurri, sconfitti 1-2 dal Magic Stars, hanno pagato l’emozione chiudendo sotto di un gol il primo tempo. Nella seconda frazione il Casarano ha gestito i ritmi della gara, ma gli avversari non hanno peccato di cinismo e trovato il raddoppio allo scadere. Nel finale il meritato sigillo che dimezza lo svantaggio dei pugliesi porta la firma di Jacopo Grimaldi, lesto nell’insaccare dagli undici metri. Appuntamento alle 15 di mercoledì per la seconda sfida della fase eliminatoria con il Sassuolo.

CASARANO-MAGIC STARS 1-2

Marcatori: Uchechukwu (MS) al 24’p.t.; Ayoutunde (MS) al 41’, Grimaldi (C) su rig.al 48’s.t.

CASARANO= Ferilli, Albo, Bello (dal 22’s.t.Torsello), Ponzo (dal 22’s.t.Schito), Margherito, Lattante, Bertagnini (dal 1’s.t.Lombardo), Martina (dal 36’s.t.Mudoni), Micello (dal 1’s.t.Grimaldi), Ouedraogo, Doumbia (dal 44’s.t. Abatelillo). A Disposizione: Marzo, Maruccia, Perrone, Massimi, Prete, De Fabrizio, Rizzo, Trebisonda. Allenatore: Stifani

