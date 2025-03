Viareggio Cup, Casarano eliminato agli ottavi: vince la Ternana 6-1

Si conclude agli ottavi la prima storica avventura del Casarano alla Viareggio Cup. I giovani rossazzurri guidati da Rocco Stifani cedono 6-1 alla Ternana, avanti 3-0 già nel primo tempo con i gol di Girasole, Turella e Pierdomenico. Nella ripresa corre il 58’, quando gli umbri firmano il poker, ancora con Pierdomenico che centra la doppietta personale. Il Casarano mostra i denti e al 68’ segna il gol della bandiera con Abatelillo, ma al 74’ perviene anche la doppietta per Turella che ristabilisce quattro reti di distanza. Nelle fasi finali del match c’è spazio per il 6-1 definitivo per la Ternana, siglato da Loconte. Finisce così: la Ternana vola ai quarti di finale, il Casarano viene eliminato dalla competizione.

