Viale Marche a Lecce, la proposta per i cordoli in gomma

Lecce – Viale Marche dopo essere stata al centro di polemiche e disagi alla viabilità per i lavori che l’hanno interessata, torna ad essere oggetto del dibattito pubblico. Questa volta a far parlare di sé è lo spartitraffico lungo uno dei viali cittadini più trafficati, purché sia di gomma anziché in pietra. È questa infatti la proposta del consigliere di maggioranza Paolo Cairo, che nei giorni scorsi ha protocollato la richiesta agli uffici di Polizia locale. Un suggerimento che si aggiunge a quelli già ricevuti in viale Rossini e che fanno parte delle osservazioni al Piano urbano del traffico. Tale proposta è stata avanzata dopo le segnalazioni di alcuni residenti che hanno posto all’attenzione questa “criticità”, come è stata definita negli ultimi mesi proprio la viabilità di viale Marche. Il cordolo, installato durante i lavori della primavera 2024 per volontà dell’amministrazione Salvemini, a detta di residenti e negozianti sarebbe limitante per la circolazione causando un incremento del traffico, maggiori difficoltà per i mezzi di emergenza e una riduzione degli spazi per la sosta. Da qui la proposta di sostituire lo spartitraffico attuale con una soluzione più flessibile, preferibilmente realizzata con materiali alternativi e meno invasivi: ovvero in gomma. Una modifica che garantirebbe una maggiore sicurezza e un miglioramento complessivo della viabilità urbana, senza penalizzare la tempestività degli interventi di soccorso.

