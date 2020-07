Viabilità | 2 gallerie chiuse fino al 10 luglio nel Foggiano

Condividi

Da oggi fino a venerdì 10 luglio resteranno chiuse, per ammodernamento dell'impianto luminoso, le gallerie "S. Benedetto", "Papone" e "Sperlonga" che si trovano lungo la strada statale 688 "Variante di Mattinata" (dal km 3,000 al km 9,935) in provincia di Foggia. Lo comunica l'Anas che specifica che gli interventi riguardano in particolare "il ripristino funzionale e l'adeguamento degli impianti al fine di migliorare la sicurezza stradale e il ripristino del risparmio energetico. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza la SS688 è stata provvisoriamente chiusa al traffico con deviazione della circolazione sulla SS89 e sulla viabilità provinciale (SP53)". "La chiusura si è resa necessaria per poter sostituire i quadri elettrici delle gallerie che implicano lo spegnimento dell'illuminazione interna. I lavori - precisano dall'Anas - erano stati programmati per aprile 2020 ma le restrizioni dettate dalle precauzioni dell'emergenza CoVid-19 hanno rallentato la fornitura dei nuovi materiali".