CEGLIE MESSAPICA – Hanno mangiato e bevuto lautamente, ma al momento di saldare il conto si sarebbero dileguati. Accusa tutta da dimostrare, ma che, intanto, vale una denuncia già presentata ai carabinieri nei confronti di cinque persone che, nella serata di lunedì, hanno cenato nel ristorante “La buona arrosteria” in via Teodorico a Ceglie Messapica. Il quintetto avrebbe gradito il pasto, tanto da “spendere” quasi 500 euro. Il conto, però, non è mai stato saldato. I cinque presunti scrocconi, ad un certo punto, sarebbero spariti. Il titolare del ristorante, aiutato dalle immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza, ha così denunciato il tutto. Tanto via gruppo WhatsApp, ai colleghi, quanto in caserma, dove è stata presentata formale denuncia ai carabinieri della locale stazione.