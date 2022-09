FRANCAVILLA FONTANA – Via Roma, anche dopo la fine dei lavori, resterà chiusa al traffico veicolare. Dopo l’annuncio del sindaco Antonello Denuzzo, memori delle tante polemiche di questi mesi, siamo stati nuovamente in strada a chiedere il parere a cittadini e commercianti.

Via Roma: un cantiere complicato

I lavori su via Roma sono iniziati lo scorso febbraio, tra promesse e tante speranze. Nel frattempo, l’amministrazione Comunale ha continuato a tergiversare sulla chiusura al traffico veicolare della strada nonostante le domande dei commercianti. Solo lo scorso venerdì, via Facebook, il sindaco Antonello Denuzzo ha ufficializzato la decisione: via Roma, anche dopo la chiusura del cantiere, resterà off limits alle auto, diventando un0isola pedonale. L’annuncio è arrivato via social, come moda del ventunesimo secolo impone.

Che ci fosse un po’ di nervosismo lungo la strada, d’altro canto, lo si era capito qualche settimana fa, quando un operaio aveva minacciato di denunciarci durante le riprese per la realizzazione di un servizio. In quell’occasione, erano i primi di agosto, il sindaco spiegava di non aver ancora deciso il destino di via Roma.