FRANCAVILLA FONTANA- “Via Roma resterá pedonale e quindi chiusa al traffico delle auto, anche dopo la fine dei lavori in corso”: lo ha annunciato il sindaco Antonello Denuzzo attraverso un post pubblicato sul proprio profilo facebook nel pomeriggio del 2 settembre.

“É la decisione che abbiamo assunto e che ho comunicato ai rappresentanti di Confcommercio, cui ho ribadito che questa chiusura h24 è una tappa di un percorso scandito da una serie di passaggi”.

E, dunque, il sindaco, riassumendoli, li elenca e fornisce ulteriori informazioni ai propri cittadini:

“L’apertura della nuova area di sosta con tariffa agevolata nella ex Fiera, alla fine di Viale Lilla e distante da Via Roma poche centinaia di metri, perché se vogliamo puntare a crescere e accogliere sempre più visitatori e lavoratori servono parcheggi che si estendono in uno spazio ottimizzato e riescono a ospitare decine di auto (non i parcheggi sulle strisce pedonali, in doppia fila o davanti agli scivoli per le persone con disabilità e i passeggini, come quelli nei quali si esibiscono tanti automobilisti maleducati presenti anche a Francavilla Fontana);

– l’entrata in esercizio del nuovo piano di trasporto pubblico locale con il servizio “a chiamata”, che abbiamo elaborato d’intesa con Stp e che consentirà un uso piú razionale e conveniente dei mezzi pubblici;

– l’arredo urbano per via Roma cui stiamo provvedendo d’intesa con la Soprintendenza;

– il restauro della Torre dell’Orologio e quello imminente di Porta Carmine (giá affidato), per restituire a via Roma tutto il suo valore architettonico;

– l’allestimento di stalli per lo scarico riservati ai fornitori”.

Nel frattempo, i francavillesi si sono divisi sulle due sponde di via Roma: chi ha accettato la decisione complimentandosi col primo cittadino e chi non è stato d’accordo. Ma il sindaco prosegue nel post: “Un mosaico di interventi – cui se ne aggiungeranno altri – pensati per assicurare migliori possibilità di sviluppo commerciale, ma senza trascurare la qualità della vita.

Vi invito tutti a tornare con la mente a quello che era Via Roma prima dell’avvio del cantiere per la sistemazione del basolato, al caos, alla mancanza di decoro, allo smog che uccide: 764 auto in media in ora di punta, con il 40% di traffico di solo “attraversamento”.

Un dato, quest’ultimo, emerso negli scorsi mesi grazie ai rilievi eseguiti dai progettisti cui abbiamo conferito l’incarico di redigere il Piano urbano della Mobilitá sostenibile che abbiamo già approvato, in questa città che quando ci siamo insediati nel 2018 non aveva manco un Piano del Traffico.

Intanto, quel cantiere ha provocato polemiche accese, commenti sopra le righe, titoli di giornali, strali dell’opposizione. Non mi lamento, il nostro dovere è ascoltare le critiche, persino quelle pretestuose o immotivate, e fare tutto il possibile per limitare i disagi. Ma dobbiamo pure abituarci a pensare che “per fare le cose ci vuole il tempo che ci vuole”, come diceva un grande italiano nostro conterraneo. Io sono fiducioso” conclude il sindaco Antonello Denuzzo.

E voi, siete fiduciosi?