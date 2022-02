FRANCAVILLA FONTANA – Questa mattina sono ufficialmente partiti i lavori di restyling su via Roma, che sarà un cantiere aperto per i prossimi mesi.

Come cambierà via Roma

Preannunciati, discussi, infine condivisi con i commercianti. Guardati con curiosità dall’intera cittadinanza. Perché no, i lavori di rifacimento su via Roma non sono normali lavori pubblici. Perché no, via Roma, a Francavilla Fontana, non è una via come tutte le altre. Non è lo è per storia, nè per tradizione. Non lo è, soprattutto, per la viabilità cittadina, pesantemente modificata proprio a partire da lunedì mattina, quando il cantiere è stato avviato. Si è così reso necessario modificare la viabilità stessa, dirottando su percorsi alternativi i mezzi che si spostano dalla zona sud a quella nord della Città. Via Roma non sarà chiusa al traffico, ma resterà aperta compatibilmente con lo stato di avanzamento dei cantieri parziali che caratterizzeranno i lavori.

Gli elementi di maggiore novità consistono nell’inversione del senso di marcia di via Manzoni e di via Basile. Gli interventi in programma, per un valore complessivo di 774 mila euro in parte co-finanziati dal Distretto Urbano del Commercio “Città degli Imperiali”, prevedono la rimozione del basolato esistente, la messa in sicurezza del fondo stradale, il ripristino delle basole e l’installazione di elementi di decoro con panchine e verde pubblico.

“Oggi – scrive l’assessore alla viabilità Sergio Tatarano su Facebook – è un nuovo inizio per via Roma e per la storia della nostra città. Qualche fisiologico disagio alla circolazione ma anche tanta emozione ed un enorme carico di aspettative. Forza!!”. Tempo necessario per terminare il tutto: 150 giorni. Della nuova via Roma se ne riparlerà in estate.