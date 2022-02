FRANCAVILLA FONTANA – A pochi giorni dall’inizio dei lavori di rifacimento e restyling, su via Roma, in tema di viabilità, da domani cambia tutto. Lo annuncia l’amministrazione Comunale guidata dal sindaco Antonello Denuzzo con un post su Facebook.

“Da mercoledì 2 febbraio – si legge – entreranno in vigore le modifiche alla viabilità disposte dall’Amministrazione Comunale in vista dell’imminente avvio dei lavori su via Roma. Il provvedimento, condiviso con il Comando della Polizia Locale, l’Ufficio Tecnico Comunale e la Direzione dei Lavori, è finalizzato a dirottare su percorsi alternativi i mezzi che si spostano dalla zona sud e quella nord della Città. Via Roma non sarà integralmente chiusa al traffico, ma resterà aperta al transito dei veicoli e alla sosta compatibilmente con lo stato di avanzamento dei cantieri parziali che caratterizzeranno i lavori.

Le principali novità

Di seguito, le principali novità per il transito dei veicoli:

inversione del senso di marcia di via Manzoni;

chiusura al traffico del tratto di via Roma compreso tra via Ribezzo e Piazza Umberto I;

transito consentito sul tratto iniziale di via Roma con possibilità di sosta in parallelo ai marciapiedi e non più a spina di pesce;

obbligo di svolta a sinistra su via Pastorelli;

consentito l’attraversamento di via Roma per i veicoli in transito su via Bellanova in direzione via Caniglia.

Per agevolare il flusso del traffico l’area sarà presidiata sin dalle prime ore del mattino dalla Polizia Locale. Qui il post originale