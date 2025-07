Via libera della Camera a dl ex Ilva, è legge

I sì sono stati 139, i no 85 e 5 gli astenuti

Via libera dell’Aula della Camera al decreto ex-Ilva. Il testo, sul quale il governo aveva posto e incassato la fiducia è stato approvato con 139 sì, 85 no e 5 astenuti. Il decreto, già approvato dal Senato, è legge. +++ IN AGGIORNAMENTO ++

