Via libera da Governo: 25 milioni in più per i Giochi del Mediterraneo

Dario Iaia: “Questi nuovi fondi rilanceranno economia e turismo di Taranto”

È stato approvato il decreto legge che prevede uno stanziamento aggiuntivo di 25 milioni di euro per l’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, in programma nel 2026. L’investimento, voluto dal Governo, rappresenta un ulteriore passo in avanti nella realizzazione dell’evento sportivo internazionale che vedrà la città pugliese al centro dell’attenzione del bacino euro-mediterraneo.

A darne notizia è l’onorevole Dario Iaia, deputato di Fratelli d’Italia e presidente provinciale del partito a Taranto, che ha sottolineato l’importanza strategica di queste risorse per il territorio. “Questi fondi si aggiungono agli altri già stanziati dall’esecutivo e costituiscono un’occasione unica per stimolare lo sviluppo locale, creare occupazione e potenziare le infrastrutture da cui beneficerà l’intera comunità”, ha affermato.

Iaia ha ribadito la volontà di rendere Taranto una vetrina internazionale capace di attrarre visitatori da tutto il mondo e ha invitato a cogliere appieno questa opportunità per valorizzare il patrimonio culturale e ambientale del territorio. Ha poi espresso il proprio ringraziamento alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ai ministri Andrea Abodi e Tommaso Foti, e al vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, citando il loro impegno nelle fasi iniziali del progetto, quando Fitto ricopriva l’incarico di ministro.

“Oggi stiamo recuperando il tempo perso”, ha aggiunto facendo riferimento al periodo di stallo precedente alla nomina del commissario straordinario Massimo Ferrarese, decisa dal Governo. “Ai quattro anni di inerzia del vecchio Comitato organizzatore stiamo rispondendo con rapidità ed efficienza”.

Iaia ha auspicato che l’intera città possa diventare un esempio di rinascita e crescita, sottolineando il valore simbolico dell’evento per il rilancio di Taranto nel contesto nazionale e internazionale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author