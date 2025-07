Via D’Amelio, 33 anni dopo, SIAP: “Difendere la legalità è il nostro dovere quotidiano”

Roma – “Oggi è un giorno che nessuno dovrebbe dimenticare, soprattutto i giovani.” Con queste parole Pasquale Antonazzo, segretario generale del S.I.A.P. il sindacato italiano appartenente alla polizia – ha voluto ricordare il sacrificio del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta, uccisi nella strage di via D’Amelio, il 19 luglio 1992.

Sono trascorsi 33 anni da quel tragico attentato mafioso, ma il richiamo alla memoria resta vivo e necessario. “Dobbiamo imparare a farlo ogni giorno – ha detto Antonazzo – portando rispetto e gratitudine a chi ha dato la vita per la giustizia. Solo così possiamo costruire una società più giusta.”

Il segretario del S.I.AP. ha sottolineato come la battaglia per la legalità non possa limitarsi alle commemorazioni: “Il rispetto delle regole, la lotta quotidiana contro ogni forma di mafia e corruzione sono il modo più concreto per onorare chi ha sacrificato tutto. La memoria è azione, non solo ricordo.”

Parole che suonano come un appello rivolto soprattutto alle nuove generazioni, affinché non smettano mai di credere in un futuro libero da violenza e soprusi. Perché la legalità – ha concluso Antonazzo – è un impegno che riguarda tutti, ogni giorno.

