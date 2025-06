Vertice Urso-Emiliano sul futuro dell’ex Ilva: accordo vicino

Prosegue il dialogo istituzionale sul futuro del polo siderurgico di Taranto. Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha avuto un “lungo, cordiale e proficuo” incontro in videoconferenza con Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, durante il quale sono stati analizzati nel dettaglio gli aspetti tecnici della bozza dell’accordo di programma interistituzionale.

All’incontro, come precisato in una nota ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, hanno partecipato anche i tecnici delle rispettive amministrazioni. Il confronto ha permesso di approfondire i contenuti e gli obiettivi dell’intesa, che mira a definire un quadro condiviso per il rilascio della nuova Autorizzazione Integrata Ambientale e la progressiva decarbonizzazione del polo siderurgico, attraverso l’introduzione di tecnologie a basse emissioni.

Il percorso, ancora in fase di perfezionamento, prevede ulteriori interlocuzioni nelle prossime ore anche con altri soggetti istituzionali coinvolti, in vista di un incontro collegiale fissato per mercoledì 25 giugno. L’obiettivo è quello di raggiungere un’intesa ampia e condivisa che consenta di procedere celermente nella definizione degli atti necessari alla riconversione dell’impianto industriale di Taranto secondo criteri di sostenibilità e compatibilità ambientale.

