Vertice in Prefettura: campagne agricole, manca la manodopera

Condividi

Le problematiche del settore agricolo in vista delle prossime campagne stagionali di raccolta sono state al centro della videoconferenza tra prefetto di Bari e associazioni imprenditoriali, enti previdenziali e forze di polizia. Evidenziata la necessità di trovare soluzioni utili per il reperimento di manodopera. Posto l’accento sulla tematica del trasporto dei lavoratori durante le campagne di raccolta e l’individuazione degli adeguati dispositivi di protezione individuale in relazione alle specifiche attività del comparto agricolo a partire dalla raccolta fino alla trasformazione e distribuzione dei prodotti. Massima attenzione nei controlli volti a prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità ed ogni forma di speculazione in questa delicata fase di ripresa. Il tavolo tornerà a riunirsi il 27 aprile (in videoconferenza) al fine di mettere a punto le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro.