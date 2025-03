Vertenze Puglia, Emiliano incontra Urso

Roma – Emiliano incontra Urso sulle principali crisi industriali pugliesi. In vista dell’imminente vendita dell’ex Ilva auspica che si concluda in tempi brevi. il ministro ha confermato che gli investimenti sul DRI, una nuova tecnologia che consente di produrre acciaio dal minerale e non dal rottame ferroso e quindi di sostituire il ciclo integrale si dovrà compiere nei quattro anni come previsto dal bando e che questa coinvolgerà il futuro acquirente. Rassicurazioni secondo Emiliano arrivano dal Ministro anche sulla possibile partecipazione pubblica.

Sotto i riflettori la delicata vertenza Versalis. Emiliano ha chiesto di rinviare la chiusura del cracking in attesa che l’Unione Europea, decida in che maniera intervenire sulla crisi che rende la chimica di base non competitiva. Su Leonardo, Emiliano ha espresso timori riguardo l’individuazione di partners che potrebbero entrare nel suo capitale e che, in qualche modo rischiano di appropriarsi di tecnologia e professionalità senza dare nuovo impulso al gruppo. In vista del tavolo Automotive infine il Governatore chiede sinergia

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author