Vertenza Minox: l’eurodeputato Ventola ringrazia lavoratori e azienda

Arrivano parole di soddisfazione dall’eurodeputato di Fratelli d’Italia Francesco Ventola in merito alla positiva conclusione della vertenza che ha interessato lo stabilimento Minox di Minervino Murge. Un esito definito dallo stesso parlamentare europeo “frutto del senso di responsabilità dei lavoratori e della disponibilità dell’azienda”.

Di seguito il comunicato stampa integrale diffuso dall’on. Ventola:

““Se oggi possiamo tirare un sospiro di sollievo per la vertenza Minox di Minervino Murge e i 35 dipendenti possono tornare a guardare al futuro con fiducia è, soprattutto, grazie al personale dell’azienda che dal 23 giugno scorso hanno messo in atto una protesta silenziosa, continua e legittima, mai fuori dalle righe o oltraggiosa verso azienda e istituzioni, pur trovandosi di fronte, da un momento all’altro, a una chiusura ingiustificata e derivante dal fallimento di un’altra filiale laziale fallita. Ma il grazie va anche a una società che in pochissimi giorni ha voluto e saputo collaborare con il curatore ed il giudice fallimentare per trovare un accordo che salvaguardasse la realtà di Minervino, un’eccellenza nella produzione di acciaio di qualità. Uno stabilimento nel quale la proprietà crede e ha assicurato che continuerà ad investire. Personalmente, anche perché conosco bene la realtà produttiva essendo del territorio, ho seguito l’evolversi con discrezione e cercando di ‘dare una mano’ a livello personale e politico perché interesse di tutti che una realtà imprenditoriale così importante continuasse la sua produzione a Minervino.

“Una premessa un po’ lunga ma necessaria, intanto per dar atto ai dipendenti del merito che hanno nella soluzione della vertenza, ma soprattutto per invitare la politica a non strumentalizzare il risultato ottenuto. È inevitabile che l’imminente campagna elettorale porti, specie i possibili candidati alle regionali, a intestarsi qualche merito anche senza averlo. Ma così si offendono in primis i lavoratori, poi i lavoratori, ma anche le istituzioni che in modo apolitico dovrebbero affrontare le vertenze non per cercare consenso elettorale. Il 18 agosto riaprono i cancelli e tutti insieme dobbiamo impegnarci affinché non chiudano più!”.

Così l’europarlamentare e coordinatore provinciale BAT di Fratelli d’Italia, on. Francesco Ventola.

