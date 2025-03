Vertenza FDM, a Potenza incontro con Stellantis

POTENZA – Va avanti la vertenza dei lavoratori della FDM di San Nicola di Melfi che a Potenza, davanti la sede dell’Ispettorato del lavoro, hanno incontrato i responsabili di Stellantis.

AGGIORNAMENTO: Il tavolo, conclusosi proprio in questi minuti, sembrerebbe aver portato ad un nulla di fatto con i rappresentati di Stellantis che non hanno preso in considerazione per il momento la proposta dei sindacati di assumere e quindi internalizzare i lavoratori. La vertenza quindi è destinata ad andare ancora avanti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author