Vertenza Eni Versalis, CGIL: “Chiudere cracking è danno per l’Italia”

La CGIL lancia l’allarme sulla chiusura degli ultimi due impianti di cracking in Italia, prevista dal piano industriale di Eni Versalis, e convoca uno sciopero nazionale per il giorno dell’incontro tra le parti. La decisione di cessare la produzione di etilene, materia prima fondamentale per il settore plastico, renderà l’Italia l’unico Paese in Europa a non produrlo più, aumentando la dipendenza dai mercati extraeuropei e mettendo a rischio la competitività industriale.

Il 4 marzo, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha annunciato la convocazione del tavolo Versalis, ma senza menzionare i rischi per il sistema produttivo italiano. Secondo la CGIL, il piano favorisce gli interessi economici di Eni e dei suoi azionisti, penalizzando l’industria manifatturiera e l’occupazione. “Sono a rischio 20.000 posti di lavoro tra diretti e indotto”, denuncia il sindacato.

La chiusura dell’impianto di Brindisi, previsto “in conservazione”, è ritenuta una scelta irreversibile. “Un impianto di quel tipo, se spento per mesi, non potrà più essere riattivato”, sottolinea la CGIL, criticando la posizione del Governo. Inoltre, l’operazione comprometterebbe lo sviluppo dell’economia circolare e il riciclo chimico della plastica, che richiede un cracking attivo.

Per protestare contro questa scelta, la CGIL ha indetto uno sciopero nazionale, coinvolgendo i lavoratori di Versalis, trasporti ed edilizia, e ha organizzato un presidio davanti al Ministero in via Molise. “Serve un’inversione di rotta: prima gli interessi del Paese, poi quelli degli azionisti Eni”, conclude la sigla sindacale.

