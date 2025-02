Vertenza Dema, Fim Cisl: “Serve strategia chiara per rilancio e occupazione”

Si è svolto oggi, giovedì 20 febbraio : al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) un incontro sulla vertenza Dema, alla presenza delle organizzazioni sindacali, dell’amministratore delegato dell’azienda, Giancarlo Schisano, e dei rappresentanti del Gruppo Adler, nuovo proprietario del gruppo.

Durante la riunione, l’AD ha illustrato le linee guida del nuovo piano industriale, che dovrà essere approvato dal Tribunale di Napoli. Il focus è sull’integrazione tra Dema e Adler, due realtà operanti in settori affini e con clienti comuni, con l’obiettivo di creare una filiera produttiva più efficiente, dalla progettazione alla fabbricazione e al montaggio finale.

Attualmente, i due gruppi contano sei stabilimenti e generano un fatturato complessivo di 40 milioni di euro, con l’obiettivo di arrivare a 50 milioni entro il 2026 e a 55 milioni nel 2027 per il pareggio di bilancio. Per raggiungere questi traguardi, è prevista una riorganizzazione degli impianti, con la creazione di centri di eccellenza specializzati.

Per Brindisi, in particolare, è stato annunciato che diventerà un polo di riferimento per le lavorazioni a controllo numerico, con il trasferimento di macchinari dallo stabilimento di Somma. Contestualmente, le attività di composito e montaggio della Dar saranno spostate presso Adler Aero, concentrando la produzione per ottimizzare costi e risorse.

«Abbiamo accolto parzialmente quanto illustrato, perché è la prima volta che abbiamo chiarezza sulle intenzioni della nuova proprietà», ha dichiarato Celestino Bruni, operatore territoriale Fim Cisl Brindisi. Tuttavia, il sindacato ha espresso preoccupazione per la mancanza di dettagli sulle ripercussioni occupazionali. «Non possiamo aspettare troppo a lungo – ha aggiunto – è necessario entrare subito nel merito delle commesse, dei costi e dell’organizzazione del lavoro».

Anche il segretario generale della Fim Cisl Taranto Brindisi, Biagio Prisciano, ha sottolineato la necessità di un confronto più approfondito sul piano industriale: «Abbiamo ottenuto l’impegno di discutere nel dettaglio la strategia per ogni sito produttivo, un confronto che deve avvenire al più presto».

La Fim Cisl ha chiesto di accelerare il processo, ribadendo che il settore aeronautico è in crescita e che è fondamentale tutelare le professional

