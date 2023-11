Verso Paganese-Casarano, Laterza: “Servirà personalità contro un’ottima squadra”

Alla vigilia della sfida che vedrà il suo Casarano ospite a Pagani, il tecnico rossazzurro Beppe Laterza ha parlato in conferenza stampa, presentando così il match in programma per domani pomeriggio: “La Paganese è una squadra allenata bene, da un tecnico moderno, che non dà punti di riferimento. Costruiscono con tanti uomini, servirà da parte nostra consapevolezza delle difficoltà. Non lasciatevi ingannare dalla classifica, la Paganese è un’ottima squadra. Ai ragazzi che scenderanno in campo chiederò innanzitutto personalità. Non avremo a disposizione Cerutti per squalifica, ma ho sia D’Alena che Serginho in quel ruolo. Ho un gruppo che mi garantisce la massima disponibilità in ogni reparto. Perez sta meglio, è tornato ad allenarsi con il gruppo giovedì. Sarà della partita, così come Munoz. L’unico assente per infortunio sarà Perdicchia. I nostri tifosi non potranno essere presenti fisicamente, ma non mi sentirò da solo. So che saranno al nostro seguito attraverso la televisione, ci faremo bastare questo”.

