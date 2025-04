Verso Nardò-Virtus Francavilla: match senza tifosi ospiti

L’attesissima sfida di domenica pomeriggio allo stadio Giovanni Paolo II di Nardò, tra i padroni di casa e la Virtus Francavilla si disputerà con l’assenza della tifoseria ospiti sugli spati.

“Ravvisata, pertanto, la necessità e l’urgenza di adottare le necessarie misure finalizzate ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione della predetta gara sportiva, il Viceprefetto Vicario di Lecce, Antonio Giaccari, in aderenza alle osservazioni del succitato Comitato, e su concorde parere del Questore, con apposito provvedimento adottato in data odierna, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Brindisi”, si legge nel comunicato stampa del Prefetto di Lecce.

Quella tra Nardò e Virtus Francavilla sarà uno scontro diretto in chiave play off: i neretini inseguono a due punti dalla squadra di Coletti, entrambe in corsa per un posto nei play off insieme anche a Matera e Fasano, squadra che attualmente conserva la quinta posizione in classifica.

